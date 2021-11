Genoa-Milan, Di Stefano: “Tomori si è allenato e giocherà dal 1′”

Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello, ha parlato di Fikayo Tomori. Il difensore inglese ha recuperato e giocherà in Genoa-Milan

L'attesa sta per finire, Fikayo Tomori sta per tornare. A causa di una botta all'anca il difensore inglese ha saltato le partite contro Fiorentina, Atlético Madrid e Sassuolo. Soprattutto in campionato, in cui i rossoneri hanno subito 7 gol in 3 partite, la sua assenza si è sentita tantissimo. Mercoledì, però, ci sarà. Come riferito dall'inviato di Sky Sport a Milanello Peppe Di Stefano Tomori si è regolarmente allenato oggi con la squadra e giocherà dal primo minuto contro il Genoa.