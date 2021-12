Genoa-Milan 0-3, Messias eletto MVP della partita / Serie A News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato il migliore in campo contro il Genoa per i tifosi. Non poteva che essere Junior Messias

Renato Panno

(Fonte: acmilan.com)

Da Madrid a Genova il passo è breve, ed è a suon di gol: dopo la prima rete in rossonero all'esordio assoluto in Champions League, la prima doppietta al debutto da titolare con la maglia del Milan. È Junior Messias l'MVP di Genoa-Milan 0-3, una sfida marchiata a fuoco dal trequartista nativo di Ipatinga. Un brasiliano del Milan capace di segnare una doppietta in una trasferta di Serie A non si vedeva dal 2010, da Ronaldinho contro la Juventus.

Un precedente illustre per Junior, che si è preso il palcoscenico del Ferraris con una prestazione di grande qualità. Non sono solo le reti a risaltare nella partita di Messias, il rossonero che si è prodotto nel maggior numero di tiri nello specchio: da segnalare 3 contrasti vinti, 2 cross e 2 falli subiti. Una prova a tutto tondo in un momento davvero importante della stagione del Milan, bravo Junior!