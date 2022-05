Gazzetta, prima collezione NFT per omaggiare il Milan campione d’Italia

La Gazzetta dello Sport ha lanciato 4 tipologie diverse di NFT per valore, rarità e vantaggi. Lo ha fatto per festeggiare lo scudetto del Milan 2021-22.

La Gazzetta dello Sport si appresta a lanciare la sua prima collezione NFT, che rappresenta un ricordo immutabile nel tempo, legato a momenti indimenticabili nello sport, nello specifico per celebrare i Campioni d’Italia 2021-2022. Questa collezione rappresenta un omaggio de “La Gazzetta dello Sport” al calcio, ai vincitori e soprattutto alla passione dei tifosi.

Gli NFT dei Campioni d’Italia saranno realizzati in 4 classi (Smart – Rare – Epic – Legendary) diverse di NFT che saranno in offerta con pricing e rarità (numero di pezzi disponibili) diverse. I prodotti NFT in vendita saranno: