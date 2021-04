Gazidis: “Vi spiego cos’è il Manifesto della Comunicazione non ostile”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha spiegato cos'è la nuova iniziativa a cui il club ha deciso di prendere parte

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha spiegato cos'è la nuova iniziativa a cui il club ha deciso di prendere parte. Queste le sue parole riportate all'interno del comunicato ufficiale rossonero: "Il Manifesto per la comunicazione non ostile per lo sport rappresenta un nuovo importante passo nel percorso di consolidamento della responsabilità sociale del Club che, attraverso la campagna RespACT, mira a creare un ambiente sportivo più inclusivo, aperto e responsabile, ispirando tutte le componenti del settore verso un positivo cambiamento. Aderiamo a quest'importante progetto condividendo con tutta la grande famiglia rossonera, di oltre 500 milioni sostenitori nel mondo, delle linee guida concrete per rafforzare il nostro legame emotivo, in modo sempre più consapevole e positivo, mettendo al bando l'intolleranza e la discriminazione, in tutte le sue forme".