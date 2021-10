Gazidis: “Ci stiamo impegnando per riportare il Milan dove merita”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, è così intervenuto dopo l'approvazione del bilancio relativo alla stagione 2020/2021

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, è così intervenuto dopo l'approvazione del bilancio relativo alla stagione 2020/2021. Queste le dichiarazioni riportate attraverso il comunicato ufficiale rossonero: "Stiamo costruendo le fondamenta del nostro ambizioso progetto per il Milan del futuro, con una strategia chiara e coerente: creare un modello innovativo, sostenibile e apprezzato, dentro e fuori dal campo. Siamo un Club che si sta impegnando per riportare il Milan dove merita, dimostrando competitività e qualità a livello sportivo; che sta lavorando per raggiungere la sostenibilità finanziaria, oltre a confermarsi come un brand riconosciuto e ammirato a livello internazionale".