Gattuso: “I baffi? Colpa del rasoio di Valerio Fiori, sembro Lando Buzzanca”

Gattuso e il divertente retroscena

Gennaro Gattuso, nel post-partita di Napoli-Juventus, ha parlato del suo nuovo look, senza la barba e con un pizzetto 'alla Lando Buzzanca'. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Mi sono fatto prestare il rasoio da Valerio Fiori, perché non avevo voglia di parlare col barbiere, parla troppo (ride ndr). Solo che probabilmente Fiori non cambia il rasoio dal 2003, mi ha lasciato un buco sulla parte destra e non potevo andare in giro così. Ho dovuto tagliare tutto. Adesso sembro Lando Buzzanca nel film 'L'arbitro'".