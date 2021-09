Gattuso cuore rossonero: Rino non si perde una gara del Milan

Il legame tra Gennaro Gattuso e il Milan non morirà mai: il tecnico continua a vedere la sua ex squadra allo stadio

Gennaro Gattuso ha il Milan nel cuore. Niente di nuovo, visti gli anni trascorsi da giocatore e da allenatore, ma l'attaccamento di Rino ai colori rossoneri resta comunque sorprendente. Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, Gattuso da un certo punto di vista si è ripreso il Milan... da tifoso. Sì, perchè come accadeva da bambino, segue la sua squadra da spettatore.