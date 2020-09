Gattuso: “Anche con 1000 tifosi non è ancora calcio”

MILAN NEWS – Dopo tanti mesi di chiusura, per la prima giornata di Serie A gli stadi sono tornati ad ospitare i tifosi, seppur in misura ridotta: 1000 persone a impianto, ma è già un primo passo, sicuramente importante. Tuttavia, secondo Gennaro Gattuso, ex allenatore e giocatore del Milan, oggi al Napoli, non basta per tornare a vivere il calcio in modo norma e ha molto peso. Ecco le sue parole in conferenza stampa dopo la vittoria sul Parma: “È ancora un altro sport. 1000 o nessuno non cambia niente. Non è calcio per ora, lo facciamo perché siamo professionisti, ma il calcio è il tifoso”.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>