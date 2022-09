Gasperini: “Scudetto? Dico Napoli, Inter e Milan”

Milan-Napoli non è l'unica partita di cartello prevista dal calendario della settima giornata di Serie A . Proprio il match di San Siro sarà anticipato da Roma-Atalanta . Il tecnico degli orobici, Gian Piero Gasperini , si è espresso così sulla lotta Scudetto durante la conferenza stampa della vigilia.

"Per lo Scudetto dico Napoli, Milan ed Inter, per me sono le squadre che ad oggi sono più avanti. La Roma può pensare di competere, ha un organico forte e può ancora crescere".