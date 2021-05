Gasperini, nessuna squalifica per il caso antidoping: ecco perché

Un cavillo legale salva Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dalla squalifica per il caso con l'ispettore antidoping. Ecco tutti i dettagli.

Non ci sarà nessuna squalifica per Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta. Lo specifica questa mattina il CorSera. Il tecnico dei bergamaschi era stato protagonista di una lite e di alcuni insulti nei confronti di un ispettore antidoping, che si era presentato a sorpresa nel centro sportivo nerazzurro. A salvarlo e a far spegnere il tutto, un cavillo legale che ha impedito la sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping. Il motivo è che l'iter del procedimento dovrà essere ripetuto e quindi Gasperini potrebbe essere sanzionato solo nei prossimi mesi, senza interferire sul finale di campionato. Così, Gasperini sarebbe presente anche in finale di Coppa Italia, oltre che negli ultimi tre match di Serie A. Ricordiamo che Gasperini era stato deferito per aver "insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell'Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi". Gasperini aveva anche rifiutato un patteggiamento a 10 giorni di squalifica. Ecco come e dove vedere Torino-Milan stasera >>>