Gallinari: “Non mi aspettavo un Milan così in alto. Derby partita tosta”

Milan, il tifoso Gallinari sul derby

Danilo Gallinari, noto cestista e tifoso del Milan, si è detto sorpreso dal rendimento del Milan. Sul pronostico, invece, si lascia prendere dalla scaramanzia. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non mi aspettavo il Milan così in alto. Ma mi aspettavo un bel campionato. Il derby è sempre una partita tosta. Sicuramente vincerà l’Inter (ride, ndr). Chi temo di più tolto Lukaku? Mi piace moltissimo Barella. È molto bravo, attivo su tutti i palloni. È onnipresente”. ‘Milan on fire!’: ecco foto e video del murales apparso a San Siro alla vigilia del derby >>>