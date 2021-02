Galeone punge Pirlo: “Come Allegri? Ma se ha 17 punti in meno!”

Galeone, che stoccata ad Andrea Pirlo

Ospite di Radio Kiss Kiss, Giovanni Galeone, ex allenatore, parla così del momento difficile della Juventus di Andrea Pirlo e del possibile confronto con Max Allegri: “Se Gattuso vincesse il recupero contro la Juve del ‘grande maestro’ sarebbe in zona Champions. A Pirlo gli hanno dato la stella di grande maestro di harakiri. Già all’inizio della stagione dissi che la Juve non era così forte di come la descrivevano, adesso dico che addirittura rischia di non arrivare tra le prime quattro. E’ un’ottima squadra ma non trova la quadratura giusta. Continuare a far giocare Rabiot e Bentancur in quella maniera, giocare la palla indietro al portiere non si va lontano. La Juve non può fare a meno di Arthur, la formazione è già scritta. Dicono che Pirlo gioca come Allegri, ma questa Juve ha 17 punti in meno di quella di Max.

