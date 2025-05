Fuori da tutto… Fuori tutti! Roma-Milan 3-1: disastro totale

Roma-Milan 3-1, rossoneri che non giocheranno in Europa il prossimo anno e rischiano i 32esimi di Coppa Italia: il commento in questo video

Roma-Milan 3-1: il futuro non è rossonero, ma solo nero. La squadra meneghina perde ancora all'Olimpico, per la seconda volta in tre giorni, e non si qualifica all'Europa del prossimo anno, neanche quella minore e neanche quella che non conta proprio nulla. Un disastro totale, in una partita che è lo specchio di questa stagione. Bene, male, alti e bassi, situazioni sfortunate ed errori. C'è tutto. Ora l'unico obiettivo è cercare di arrivare almeno ottavi ed evitare di giocare i 32esimi di Coppa Italia ad agosto l'anno prossimo. Il commento alla partita e alla situazione in questo video.