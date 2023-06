Funerale Berlusconi, il Milan sospende attività sportive e social | News

Nella giornata di domani, 14 giugno, si svolgeranno le esequie di Silvio Berlusconi, ex presidente rossonero scomparsi ieri, 12 giugno. Secondo quanto riportato da 'MilanNews', tra l'altro, il Milan sospenderà le attività dalle 14.45 in modo che i dipendenti possano assistere al funerale, che si svolgerà in Duomo. Anche i social si fermeranno mentre Milan TV, manderà in onda i servizi fino al funerale, ma poi sarà oscurata fino a sera. LEGGI ANCHE:Milan, le parole di Leao sul rinnovo e non solo >>>