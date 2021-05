Francia U21, quanti talenti! Anche Kalulu tra i convocati per l’Europeo

Una Francia Under 21 piena di talenti affronterà l'Europeo, molto probabilmente, da favorita del torneo. Pierre Kalulu tra i convocati

Difficilmente, negli ultimi anni, si è vista una nazionale Under 21 con così tanti talenti presenti in rosa. L'allenatore Sylvain Ripoll avrà a disposizione, solo per fare qualche esempio, calciatori del calibro di Dayot Upamecano, Wesley Fofana, Eduardo Camavinga e Houssem Auoar. Tra loro ci sarà anche il difensore del Milan Pierre Kalulu. Ecco l'elenco completo.