Francia U21, convocato Kalulu. Niente da fare per Yacine Adli / News

Il CT della Francia Under 21 Sylvain Ripoll ha diramato la lista dei convocati per la prossima partita con le Isole Faroer. Presente in rosa il difensore del Milan Pierre Kalulu, protagonista di un ottimo momento di forma con la squadra di Stefano Pioli, gol contro l'Empoli a parte. Niente da fare, invece, per Yacine Adli. Il centrocampista di proprietà del Diavolo sta soffrendo la brutta stagione del suo Bordeaux ed è stato dunque lasciato a casa.