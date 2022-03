Francia, Maignan dal primo minuto nell’amichevole contro il Sudafrica

Secondo quanto riferiscono dalla Francia, Mike Maignan si candida per una maglia da titolarità in vista della gara contro il Sudafrica

Dopo aver vinto in rimonta contro la Costa d'Avorio di Kessié, successo arrivato anche grazie al gol di Olivier Giroud, la Francia si appresta nuovamente a scendere in campo. I transalpini, infatti, giocheranno un'altra amichevole, in programma martedì sera, contro il Sudafrica. Secondo quanto riferisce 'RMC Sport' ci sono buone possibilità di vedere dal primo minuto il portiere del Milan Mike Maignan. Come ben si sa, infatti, l'estremo difensore titolare della Nazionale allenata da Didier Deschamps è il capitano Hugo Lloris, che potrebbe riposare e assistere al match contro i sudafricani direttamente dalla panchina. Milan, un big lascia il Manchester United a parametro zero: i rossoneri ci pensano.