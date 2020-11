Francia, la top XI dei mai convocati: c’è anche Theo Hernandez

Francia, top XI mai stati convocati: c’è Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – C’è anche Theo Hernandez nella top XI pubblicata da Transfermarkt.it dei calciatori francesi mai stati convocati. In porta troviamo Lafont del Nantes (12,5 milioni), che in Italia abbiamo visto con la maglia della Fiorentina. In difesa appunto Theo Hernandez valutato 45 milioni, poi Koundé del Monaco (40 milioni), Konaté e Mukiele del Lipsia (40,5 e 23 milioni). A centrocampo troviamo Kamara del Marsiglia (32 milioni), con il romanista Veretout (28 milioni) e Nkunku del Lipsia (33 milioni). Davanti il tridente è formato da: Diaby del Bayer Leverkusen (32 milioni), Saint Maximin del Newcastle (32 milioni) e centravanti Dembelé del Lione (40 milioni).

