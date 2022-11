Francia, Deschamps snobba Kalulu: chiama Disasi al posto di Kimpembe

Manca sempre meno alla cerimonia d'inaugurazione del Mondiale che si terrà in Qatar e che ha provocato lo stop dei campionati in giro per il modo. A pochi giorni dal suo esordio, previsto per il 22 novembre contro l'Australia, la Francia ha dovuto rinunciare a Presnel Kimpembe, difensore del Psg che non è riuscito a smaltire in tempo un infortunio al ginocchio che si porta dietro da alcune settimane. Dopo il consulto con lo staff medico della nazionale francese, è arrivato il responso definitivo.