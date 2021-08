Francia, convocati Theo Hernandez e Maignan. Esclusione per Giroud

Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Nazionale francese, ha diramato la lista dei convocati: prima chiamata per Theo Hernandez

Il Commissario Tecnico della Nazionale francese, Didier Deschamps, ha diramato la lista dei convocati per gli impegni della Francia contro Bosnia-Erzegovina, Ucraina e Finlandia. Prima chiamata per il terzino sinistro del Milan Theo Hernandez, sempre escluso dalla sua Nazionale prima di oggi. Convocato anche il numero 16 rossonero Mike Maignan, mentre spicca l'esclusione del nuovo bomber del Diavolo Olivier Giroud. Milan, oggi contatti con il Chelsea per chiudere la questione Bakayoko.