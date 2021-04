Franceschini: “Riapertura stadi? La stessa regola valga per i concerti”

Dario Franceschini, ministro della Cultura, ha parlato della riapertura degli stadi, rilanciando anche un'ulteriore proposta

Dario Franceschini, ministro della Cultura, ha parlato della riapertura degli stadi, rilanciando anche un'ulteriore proposta. Queste le dichiarazioni rilasciate attraverso una nota ufficiale: "In relazione alle notizie di stampa riguardo a una differenziazione tra la presenza del pubblico negli eventi sportivi e in quelli culturali il ministero della Cultura precisa che: sia nell'audizione di lunedì sia nelle proposte inviate ieri al Cts, il ministro Franceschini ha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi".