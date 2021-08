Formazione Milan 2021/22, dal 4-2-3-1 al 3-5-2: scegli la tua top 11

Il calciomercato del Milan è in continuo divenire. Dagli eventuali arrivi dipenderà anche il modulo di gioco . Stefano Pioli sta sperimentando molto in questo pre-campionato. Il tecnico ha provato la difesa a 3 in più circostanze e variando gli interpreti. L'idea di partenza sembra essere comunque il 4-2-3-1 , che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione. Ma anche le varianti 4-4-2 e 4-3-3 sono alternative concrete. Tutto, come detto, dipenderà dagli interpreti.

A difendere i pali sarà Maignan, arrivato dal Lille. A destra sono attese novità a breve per quanto riguarda Alessandro Florenzi. Tre le prime scelte per Pioli in mezzo alla difesa: Kjaer, Romagnoli e Tomori garantiscono prestazioni ed affidabilità. A sinistra è intoccabile Theo Hernandez. Mediana a 2 composta da Bennacer e Kessié. In attesa del rientro dell'ivoriano dall'infortunio dovrebbe essere Sandro Tonali a rimpiazzarlo. Novità attese anche sulla trequarti. Possibili diverse entrate tra esterno e zona centrale. Al momento partono favoriti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Davanti, in attesa di Ibrahimovic e della possibile coesistenza con Giroud, toccherà proprio a quest'ultimo avere sulle spalle il peso dell'attacco rossonero. Andiamo a vedere nelle prossime schede le 4 soluzioni a disposizione di Stefano Pioli. Qual è la vostra preferita?