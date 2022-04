‘FootballIndex’, AC Milan è il miglior brand calcistico in Italia

AC Milan, secondo lo studio FootballIndex, miglior marchio calcistico nel nostro Paese e tra i più apprezzati in mercati come U.S.A. e Cina

AC Milan è il miglior brand calcistico in Italia ed il più apprezzato, tra i club del nostro Paese, in mercati strategici quali U.S.A. e Cina. Lo ha rivelato lo studio 'FootballIndex', pubblicato da 'YouGov', autorevole gruppo internazionale di analisi e ricerche di mercato. Ogni anno lo studio analizza alcuni dei più importanti aspetti di 'branding' dei club di calcio. Stila, poi, una classifica dettagliata che, ormai, è diventata punto di riferimento per il settore.