FONSECA attacca ancora i GIOCATORI: “Unico problema è ATTEGGIAMENTO”. MILAN-GENOA dei 125 anni

Paulo Fonseca, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa, match in programma alle ore 20:45 di domani, domenica 15 dicembre, in cui si festeggeranno anche i 125 anni del club. Dopo quanto affermato nel post partita contro la Stella Rossa, il lusitano ha continuato la sua battaglia contro l'atteggiamento di alcuni giocatori, ma non solo. Ecco l'analisi delle sue dichiarazioni più importanti da parte del nostro Stefano Bressi, inviato a Milanello. La potete trovare nel video qui sotto ...