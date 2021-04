Fondazione Milan, firma ed entra in squadra anche tu

Fondazione Milan lancia la campagna 5x1000 per l'anno 2021. Ecco tutte le informazioni a riguardo dal sito del club rossonero.

Anche quest'anno Fondazione Milan scende in campo per la campagna 5x1000 2021 , per chiedere a tifosi ed appassionati di sostenere i giovani più fragili ed emarginati .

Mauro Suma, Giorgia Tavella e Germano Lanzoni raccontano la mission di Fondazione Milan: utilizzare lo sport e i suoi valori, per aiutare i giovani in difficoltà a credere nelle proprie potenzialità e a sviluppare il proprio talento, fornendo loro gli strumenti per costruirsi un futuro migliore. In questo si impegna, nelle tre aree di intervento, la onlus rossonera: