Fondazione Milan, ecco il bilancio sociale del 2022-2023

Attraverso Sport for All, la Fondazione ha promosso inoltre l'inclusione sportiva per giovani con disabilità in sei città italiane, portando gioia e nuove opportunità ai beneficiari coinvolti.

Un importante traguardo è stato tagliato con la Charity Dinner che ha celebrato i 20 anni dalla nascita della Fondazione, in occasione della quale sono stati raccolti oltre 300.000 euro. Il logo di Fondazione Milan è inoltre apparso per la prima volta sulle maglie della Prima Squadra e della Primavera maschile per le sfide di UEFA Champions League e Youth League, con l’obiettivo di ricordare i tantissimi progetti realizzati in questi primi anni, ma soprattutto i prossimi traguardi che aspettano la charity rossonera.

L'impatto della stagione parla da sé: oltre 1.3 milioni di euro raccolti, coinvolgimento in 7 nazioni, supporto a 4.626 giovani beneficiari e 19 organizzazioni non profit.

Fondazione Milan continua a ispirare il cambiamento positivo attraverso lo sport, con un impatto globale.

