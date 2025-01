Florenzi verso l’addio: il costo a bilancio dell’ex Roma e PSG

Il riscatto e i problemi fisici — Il 1º luglio 2022, Florenzi è stato riscattato dal Milan per €4,5 milioni e ha firmato un contratto fino al 2025. Ma la sua seconda stagione in rossonero è stata largamente condizionata da un grave infortunio al tendine del bicipite femorale della coscia sinistra, subito durante la partita contro il Sassuolo (0-0) del 30 agosto. Questo infortunio lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per più di sei mesi, e Florenzi è tornato a giocare solo il 13 marzo 2023 contro la Salernitana.

Nonostante l’infortunio, la stagione 2022/2023 ha visto anche un momento di grande valore per Florenzi, che con il Milan è diventato il primo calciatore italiano a raggiungere per tre volte la semifinale di Champions League con tre squadre diverse, dopo quelle raggiunte con la Roma nel 2018 e con il PSG nel 2021. Tuttavia, la sua seconda stagione con il Milan si è conclusa con sole 6 presenze in Serie A, di cui poche da titolare, a causa dei problemi fisici e della forte concorrenza, con Davide Calabria che si è affermato come titolare sulla fascia destra.

L’Infortunio al Ginocchio: Un Nuovo Colpo alla Carriera — L’inizio della stagione 2024/2025, però, ha portato un nuovo intoppo per Florenzi. Durante il ritiro estivo, si è infortunato al ginocchio destro, subendo una lesione al legamento crociato anteriore e al menisco laterale. Il 2 agosto 2024, è stato operato in artroscopia per la ricostruzione del legamento e la riparazione del menisco, con un lungo periodo di recupero previsto. Questo nuovo infortunio ha messo ulteriormente a rischio la sua permanenza al Milan, dato che il club potrebbe optare per un’eventuale cessione del giocatore.

Il peso economico di Florenzi a bilancio — Il costo complessivo dell’operazione Florenzi pesa €6 milioni a bilancio, comprendendo sia il prestito oneroso di €1,5 milioni sia il riscatto di €4,5 milioni avvenuto nel 2022. Tuttavia, i problemi fisici e la sua mancata affermazione come titolare fisso hanno fatto sì che il ritorno economico sull’investimento fosse inferiore alle aspettative. Il Milan, pur apprezzando l’esperienza di Florenzi, potrebbe quindi cercare di cederlo per alleggerire il monte ingaggi.

La cessione imminente e il futuro di Florenzi — In sintesi, l’addio di Alessandro Florenzi al Milan sembra essere ormai una questione di tempo. La sua carriera in rossonero è stata segnata da alti e bassi, con importanti momenti di qualità, ma anche da numerosi infortuni. Sebbene il suo costo a bilancio non sia tra i più alti, la sua cessione rappresenterebbe una mossa pragmatica per il Milan.