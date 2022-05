Florenzi: “Maldini è la base dello scudetto. Tonali? Pronto per la Nazionale”

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha parlato in conferenza stampa al ritiro della Nazionale italiana. Ecco cosa ha detto

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana. Ecco le dichiarazioni di Florenzi: "Durante il percorso al Milan ho trovato molte analogie tra i rossoneri e la Nazionale campione d'Europa. Io lo dicevo da un po', al Milan non mi capivano perché non avevano vissuto ciò che ho vissuto io ma lo senti quando c'è qualcosa e io lo sentivo e lo dicevo, alla fine sono stato contento di aver avuto ragione".

Sulla delusione del Mondiale: "E' difficile che andrà via presto. Non lo sa Maldini cosa farà da qui al 30 giugno, figuriamoci se lo so io. Ora voglio fare bene con la Nazionale, poi ci saranno le vacanze e poi quel che sarà sarà...".

Sui giovani: "Tanti non giocano molto e non è facile, il mister dovrà andare avanti con la sua idea di base e vedere quel che sarà e dirà il campionato su tanti di noi. Se sono pronti? Si e no... Alcuni possono essere pronti, per me Tonali è pronto per giocare in Nazionale".