Gioia West Ham al novantesimo: la Fiorentina cede all’ultimo

Un primo tempo molto bloccato quello tra la Fiorentina e il West Ham che non si fanno male. L'episodio dopo la mezz'ora con Biraghi che viene colpito da una sigharetta elettronica lanciata dai tifosi inglesi. La viola la sblocca sul finire del primo tempo, ma il gol di Jovic viene annullato per fuorigioco. Nel secondo tempo parte forte il West Ham, ma non trova la porta. Al 60' calcio di rigore per gli inglesi: l'arbitro viene richiamato al VAR per il tocco di mano in area di Biraghi. Si presenta sul dischetto Benrahma che spiazza completamente Terracciano. Al 67' pareggio della Fiorentina con il gol di Bonaventura. Al 72' grande azione della viola, ma Mandragora non trova la parte da posizione ottima. Al 90' palla meravigliosa di Paqueta che trova Bowen: di nuovo in vantaggio il West Ham. Gli Hammers vincono la Conference League, beffa per la Fiorentina.