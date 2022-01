Fiorentina, un giocatore è risultato positivo al Coronavirus

Anche la Fiorentina perde pezzi a causa del Coronavirus, che sta colpendo quasi tutte le squadre di Serie A: un giocatore viola positivo.

Anche nella Fiorentina un calciatore è risultato positivo al Covid-19 e dunque salterà le prime partite del nuovo anno. Le vacanze hanno certamente portato a un aumento dei casi, anche tra i calciatori. Sono tantissime le squadre di Serie A che hanno avuto nuovi casi. Il club viola non ha reso nota l'identità del positivo. La buona notizia è che il giocatore non è entrato in contatto col resto dei compagni. Si è infatti contagiato durante le vacanze trascorse in famiglia. Per questo, il gruppo squadra non dovrà essere posto nella bolla. In ogni caso, certamente salterà il prossimo impegno dell'Epifania contro l'Udinese, in programma alle 20:45. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>