Fiorentina, non solo Martinez Quarta: con il Milan assente anche Milenkovic

Emergenza in difesa per la Fiorentina: contro il Milan assenti i due centrali Martinez Quarta e Nikola Milenkovic per squalifica

Emergenza totale in difesa per la Fiorentina in vista del match contro il Milan, in programma dopo la sosta. Oltre a Martinez Quarta sarà assente anche Nikola Milenkovic per squalifica. L'argentino, già diffidato, ha rimediato un cartellino giallo che si è rivelato fatale. Il serbo, invece, è stato espulso per doppia ammonizione dopo un fallo su Federico Chiesa lanciato a campo aperto. Vincenzo Italiano, dunque, dovrà reinventarsi una nuova coppia di difensori centrali. Milan, le top news di oggi: ritorno di fiamma per gennaio. Novità di formazione per il derby