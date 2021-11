Fiorentina-Milan, sfida a centrocampo tra Bonaventura e Tonali | News

La Gazzetta dello Sport, in vista di Fiorentina-Milan di questa sera, si sofferma sulla sfida tra Jack Bonaventura e Sandro Tonali

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Fiorentina-Milan e sulla sfida a centrocampo tra Jack Bonaventura e Sandro Tonali. L'ex rossonero è uno dei fedelissimi di Vincenzo Italiano, che di fatto non rinuncia mai a lui. Da un certo punto di vista è una figura molto simile a Maggiore dello Spezia, ex squadra del tecnico viola.

Bonaventura affronterà Tonali, che ora è una risorsa primaria per Pioli. La sua crescita è stata impressionante e negli ultimi tempi ha imparato anche ad uscire dalla pressione avversaria palla al piede, di fisico, o in combinazione con i compagni. Insomma, stiamo parlando di un centrocampista totale, bravo a recuperare il pallone, a impostare e più in generale dà la sensazione di essere presente in ogni zona di campo. Insomma quella di questa sera sarà una grande sfida.