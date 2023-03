Raccolta fondi dell’Associazione Davide Astori: il sostegno di Pioli

L'Associazione Davide Astori farà una raccolta fondi prima di Fiorentina-Milan, a cinque anni dalla prematura scomparsa del difensore viola

Daniele Triolo

L'Associazione "Davide Astori - ETS" in collaborazione con ACF Fiorentina, in occasione del quinto anniversario della morte del Capitano Viola Davide Astori, il 4 marzo 2023, prima della partita Fiorentina-Milan svolgerà presso lo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze una raccolta di fondi. Sarà accessibile anche dal profilo 'Instagram' dell'Associazione. Il ricavato sarà destinato alla fornitura di un chemioterapico molto efficace contro l’anemia falciforme, malattia molto diffusa in Africa.

Il farmaco sarà impiegato in un centro medico in Camerun. Qui, attualmente, fra gli altri, sono assistiti cento bambini al di sotto dei cinque anni di vita. L'Associazione ringrazia sin d'ora ACF Fiorentina per la Sua confermata sensibilità e disponibilità, nonché tutti coloro i quali contribuiranno economicamente alla raccolta, divenendo partecipi di un lodevole obiettivo umanitario.

Un particolare ringraziamento va anche ai volontari tifosi, organizzati dalle tre Associazioni del tifo Viola (ATF, ACCVC E SOLO VIOLA) i quali, posizionati in tutti i settori dello stadio, appena oltrepassati i tornelli d’ingresso, si impegneranno nella raccolta, distribuendo anche un piccolo gadget. Anche Stefano Pioli, tecnico del Milan e allenatore viola proprio all'epoca della prematura scomparsa di Astori, è intervenuto in supporto dell'Associazione. Sui social della stessa, poi, ha diffuso questo messaggio di sostegno.

"La sofferenza può essere mitigata se viene inserita in una bella storia. La nascita dell'associazione di Davide ci permette di aggiungere un nuovo capitolo dove, al centro di tutto, c'è una persona straordinaria e indimenticabile. Un capitano di sentimenti autentici e unici. Oggi abbiamo una grande opportunità: trasformare il dolore per l'assenza di Davide in azioni buone come avrebbe fatto lui. Per questo è importante sostenere l'associazione di Davide Astori con delle donazioni. Per sempre, con Davide".

