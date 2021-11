Fiorentina-Milan, potrebbe bastare andare in vantaggio

Stasera ci sarà Fiorentina-Milan e un dato dice che se i rossoneri vanno in vantaggio poi vincono, mentre se i viola sotto, perdono.

Questa sera si giocherà Fiorentina-Milan, tredicesima giornata del campionato di Serie A, e i rossoneri cercano di tenere la testa della classifica. Sarà una partita dura e una vittoria sarebbe pesante, ha detto Stefano Pioli in conferenza. C'è una curiosità su queste due squadre. Questa sfida vede affrontarsi una delle due squadre a non aver perso alcun punto da situazione di vantaggio (Milan) e una delle due che non ne ha guadagnato nessuno una volta sotto nel punteggio (Fiorentina). Nello specifico, i rossoneri sono la squadra rimasta per più minuti in vantaggio in questa Serie A (544, almeno 40 più di qualsiasi altra). Ecco come e dove vedere Fiorentina-Milan in tv o in diretta streaming >>>