Fiorentina-Milan, per i rossoneri solo 2 sconfitte nelle ultime 11 sfide

Dati positivi per i rossoneri in vista di Fiorentina-Milan di questa sera. Ecco la statistica delle sconfitte nel dettaglio.

Una sfida importante e pesante, Fiorentina-Milan di questa sera. I rossoneri cercano un successo che li manterrebbe in testa alla classifica, o da soli o sempre affiancati, ma a +10 dai nerazzurri. Una sfida che però sarà anche complicata, anche se le statistiche dicono che Firenze non è una trasferta insormontabile per la squadra milanista. Quasi sempre sono arrivati risultati positivi: il Milan ha perso solo due delle ultime undici sfide di Serie A contro la Fiorentina: tre pari e sei successi, inclusi gli ultimi due. Numeri decisamente positivi, ma che ovviamente non bastano. Stasera bisognerà accompagnare il tutto con un'altra grande prestazione. Qui tutte le dichiarazioni di Galliani >>>