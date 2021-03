Fiorentina-Milan, Orlando: “Bisogna ripetere l’exploit di Verona”

L'ex calciatore Massimo Orlando, ai microfoni di 'TMW Radio', ha parlato di Fiorentina-Milan e non solo. Ecco il consiglio ai rossoneri

"La Roma ha sprecato poche energie, hanno dovuto solamente non commettere errori. Non credo ci sia stata grossa fatica per i giallorossi. Sarà molto più difficile per il Milan, ha buttato via una partita che poteva portare a casa e incontra una Fiorentina che sta bene. In più il Milan è sempre in emergenza. Roma-Napoli è alla pari, il Milan deve ripetere l'exploit di Verona". Ecco la probabile formazione del Milan. Ritorna Ibra e non solo: tutte le novità