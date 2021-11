Fiorentina-Milan, la storia dice vittorie e tanti gol: il dato

Stasera ci sarà Fiorentina-Milan, sfida ostica, ma che storicamente sorride ai rossoneri. Ecco il dato che dice vittorie e tanti gol.

Stasera si giocherà Fiorentina-Milan, tredicesima giornata del campionato di Serie A, con i rossoneri che arrivano da capolisti, ma con i viola in un ottimo momento. Sarà certamente una partita dura e Stefano Pioli ha detto che una vittoria sarebbe pesante. I numeri non vanno in campo e questa è la dimostrazione: a guardare le statistiche storiche, contro la Fiorentina per il Milan potrebbe quasi sembrare scontato. Solo contro la Roma (77), il Milan ha vinto più partite di Serie A che contro la Fiorentina (74). Inoltre, quella viola è la formazione contro la quale i rossoneri hanno segnato più reti nella massima serie (253). Invece per vincere bisognerà sudarsela. Qui tutte le dichiarazioni di Galliani >>>