Fiorentina, l’ex Bonaventura: “Ho dato tutto per per il Milan”

Jack Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a DAZN della sfida di questa sera contro il Milan di Pioli

Jack Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. Bonaventura ha parlato della partita contro il Milan, in programma questa sera: "Sono stato sei anni e sono state stagioni intense. Son contento di quello che ho fatto e del rapporto che ho con la tifoseria, che ha apprezzato il mio modo di essere e di fare. Ho dato tutto, non mi sono mai risparmiato". A proposito di Fiorentina-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming