Fiorentina, Dragowski si allena in gruppo: il portiere ci sarà contro il Milan

Buone notizie per la Fiorentina, che ritrova Bartolomej Dragowski. Il portiere polacco si è allenato in gruppo e ci sarà contro il Milan

La sosta delle nazionali ha lasciato pochissimi calciatori a disposizione di Stefano Pioli in quel di Milanello. Alla ripresa della Serie A il Milan affronterà la Fiorentina allo stadio 'Artemio Franchi', partita in programma sabato 20 novembre alle ore 20:45. La squadra viola, come riferisce il portale 'Fiorentinanews.com', recupera il suo portiere Bartolomej Dragowski. Il polacco, infatti, ha svolto oggi l'allenamento con il resto del gruppo dopo un infortunio che lo ha costretto a stare fuori per diverse settimane. Intanto ecco la nostra esclusiva del giorno con Billy Costacurta. Ecco cosa ci ha detto.