ULTIME NOTIZIE FIORENTINA NEWS – Ormai non c’erano più dubbi, ma adesso è ufficiale: Giacomo Bonaventura è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Il giocatore, svincolatosi dal Milan a parametro zero, è intervenuto su Instagram per esprimere le sue prime sensazioni per questo trasferimento. Il classe 1989 si è detto pronto per affrontare questa nuova sfida. Ecco il post.