Calciomercato – UFFICIALE: Bonaventura alla Fiorentina

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ora è ufficiale! Giacomo Bonaventura ha firmato il suo nuovo contratto di due anni con la Fiorentina. Il centrocampista marchigiano, che aveva anche un’importante offerta dal Benevento, ha deciso di firmare col club viola che lo ha messo sotto contratto fino al 2022 a 1,7 milioni a stagione. In giornata in casa Fiorentina ha parlato in conferenza stampa il Ds Daniele Pradé. Il dirigente ha parlato di Bonaventura, ma anche di operazioni di mercato tra entrata e uscita. QUI le sue dichiarazioni.

PAQUETA’ PUO’ DAVVERO ANDARE AL LIONE? LE ULTIME>>>