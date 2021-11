Fiorentina, Biraghi a disposizione di Italiano per la sfida contro il Milan

Nonostante abbia lasciato il ritiro della Nazionale italiana, Cristiano Biraghi sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro il Milan

Dopo essere stato convocato da Roberto Mancini, Cristiano Biraghi ha dovuto abbandonare il ritiro degli azzurri per 'motivi personali'. Non si sono verificati problemi di natura fisica, dunque il terzino della Fiorentina è regolarmente a disposizione di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riferisce 'FirenzeViola.it', infatti, il capitano viola sarà presente sabato sera all'Artemio Franchi per la sfida contro il Milan.