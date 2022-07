Finale Supercoppa Italiana, ecco dove e quando si giocherà Milan-Inter

La Lega Serie A , in un comunicato ufficiale, ha comunicato delle notizie in merito la finale della Supercoppa Italiana 2022-2023 . Sarà denominata EA SPORTS Supercup e vedrà affrontarsi il Milan , vincitore del campionato di Serie A 2021-2022 e l' Inter , vincitrice della Coppa Italia 2021-2022 .

Il derby Milan-Inter andrà in scena mercoledì 18 gennaio 2023 a Riyad, in Arabia Saudita. L'orario di inizio della sfida, però, è ancora da fissare. Andrà, infatti, deciso in accordo tra il club rossonero, quello nerazzurro e, naturalmente, gli organizzatori locali dell'evento.