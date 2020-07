Filippo Galli: “Donnarumma? Ecco cosa ha fatto la differenza in lui”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, nell’intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato di Gianluigi Donnarumma, che oggi taglierà il traguardo delle 200 presenze in maglia rossonera.

“Sono felice per lui, ha saputo attraversare qualche momento complicato che solo i grandi campioni sanno superare – dice Filippo Galli – .Gigio non aveva bisogno di essere scoperto, la differenza l’ha fatta il contesto in cui si è allenato, la sua predisposizione al lavoro, nonché la sua umiltà”. INTANTO AL MILAN INTERESSA UN DIFENSORE IMPORTANTE, CONTINUA A LEGGERE >>>