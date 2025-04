FIGC rivoluziona il mondo degli agenti sportivi: regole più severe e altre novità

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha impresso una decisa sterzata al mondo della rappresentanza sportiva, pubblicando un nuovo regolamento che introduce significative modifiche per gli agenti operanti nel settore. L'obiettivo dichiarato è quello di innalzare gli standard professionali e garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra agenti, calciatori e club.

Rivoluzione agenti FIGC: regole più dure, "agente domiciliato" e addio alle penali

Tra le novità più rilevanti spicca un inasprimento dei requisiti necessari per esercitare la professione di agente sportivo. La FIGC sembra intenzionata a selezionare con maggiore rigore i professionisti del settore, puntando su competenze e affidabilità. Parallelamente, il nuovo regolamento definisce in maniera più precisa i compensi degli agenti, stabilendo un punto fermo: nessuna commissione sarà dovuta in caso di contratto di apprendistato.