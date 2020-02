FIGC – Dal Pino diventa il nuovo vicepresidente

NEWS SERIE A – Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Serie A di calcio, è stato eletto vicepresidente della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio).

Il Consiglio della Federcalcio, riunito oggi a Roma, lo ha nominato all’unanimità. Questo uno degli argomenti all’ordine del giorno della seduta del consiglio dedicata, in gran parte, alle problematiche relative all’emergenza Coronavirus. A riportare la notizia è direttamente l’ANSA.

Nel frattempo anche Franco Carraro, ex Presidente di FIGC e CONI, ha detto la sua per quel che riguarda le partite rinviate in Serie A. Per le sue dichiarazioni, continua a leggere>>>

