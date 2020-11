Figc, corso per direttori sportivi: ci sono anche Abate e Albertini

Corso per direttori sportivi: c’è anche Abate

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – A novembre è cominciato il corso della Figc per diventare direttori sportivi con le lezioni che al momento si svolgono rigorosamente online. Tra gli iscritti, 40 in tutto, ci sono anche molti ex calciatori che hanno militato per tanti anni in Serie A. Da Ignazio Abate, che ha lasciato il Milan nel 2019 e non ha più trovato squadra, a Demetrio Albertini attuale presidente del settore tecnico della Figc. Ma ci sono anche Giampaolo Pazzini, Alessandro Matri, Alessio Sestu, Dario Dainelli, Emiliano Moretti, Domenico Maietta e l’ex giocatrice del Milan Raffaella Manieri.

