FIGC, aperta un’indagine sui cori all’indirizzo di Bakayoko: il comunicato

La FIGC, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l'apertura di un'indagine sui cori ai danni di Tiemoué Bakayoko in Milan-Lazio

La FIGC, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l'apertura di un'indagine sui cori ai danni di Tiemoué Bakayoko in Milan-Lazio. Ecco la nota: "La Procura Federale ha aperto un’indagine a carico della SS Lazio in seguito alla denuncia presentata dall’AC Milan per cori di matrice discriminatoria dei tifosi biancocelesti ai danni del calciatore Bakayoko nel corso della gara Milan-Lazio del 12 settembre scorso. La Procura sta acquisendo i video della partita e gli atti in possesso della Questura di Milano". Dispiace per come è stato trattato". Mino Raiola ha parlato del passaggio di Donnarumma al Psg