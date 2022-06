FIFA+ continua a crescere con l’aggiunta di 4 nuove lingue alla piattaforma digitale

Oltre ai normali contenuti, per i tifosi coreani, giapponesi e indonesiani sono stati creati “hub” regionali, con contenuti brevi specifici e notizie locali per consentire ai tifosi di essere sempre connessi ed esplorare tutto il calcio mondiale.

Durante la presentazione delle nuove lingue, Charlotte Burr, direttrice FIFA della Strategia, dello sviluppo aziendale e di FIFA+, ha dichiarato: “FIFA+ è nata per rendere il calcio realmente globale e accessibile a tutti, e per dare ai tifosi del mondo intero uno strumento per vivere questo sport in modi sempre nuovi. Aggiungere queste 4 nuove lingue è stato per noi un passo avanti verso questo obiettivo, e siamo davvero felici di aver portato la piattaforma a un così grande numero di appassionati”.