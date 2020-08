Ferri: “Lavoro di Boban positivo, ma non dimentichiamo cos’è successo…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Federico Ferri, direttore di ‘Sky Sport’, ha tracciato un bilancio del lavoro di Zvonimir Boban con il Milan. Questo il suo pensiero: “Sul merito del lavoro di Zvonimir Boban credo si possa esprimere una valutazione positiva a fine stagione, ma non dimentichiamo ciò che è successo in mezzo. Non è andato via dal Milan per non riconoscimento del suo lavoro, ma per non condivisione del progetto Rangnick”.

